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Бизнес

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 250 млн рублей

01 июня 2021 11:29  [110] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" (ул. Большая Покровская,11А) в Нижнем Новгороде снова выставили на продажу. Объявление размещено на сайте Avito.

Согласно информации, площадь здания составляет 2344,9 кв.м. За него продавец просит 250 млн рублей.

"Отдельностоящее трехэтажное здание на самой центральной улице города, полностью наполнено арендаторами. Выручка: 1 550 000 руб./мес. Коммунальные платежи компенсируются арендаторами", - отмечается в объявлении.

Напомним, ранее бывший нижегородский кинотеатр "Октябрь" уже выставлялся на продажу. 

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Теги:
Кинотеатры Недвижимость
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