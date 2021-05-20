Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 250 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" (ул. Большая Покровская,11А) в Нижнем Новгороде снова выставили на продажу. Объявление размещено на сайте Avito. Согласно информации, площадь здания составляет 2344,9 кв.м. За него продавец просит 250 млн рублей. "Отдельностоящее трехэтажное здание на самой центральной улице города, полностью наполнено арендаторами. Выручка: 1 550 000 руб./мес. Коммунальные платежи компенсируются арендаторами", - отмечается в объявлении. Напомним, ранее бывший нижегородский кинотеатр "Октябрь" уже выставлялся на продажу.

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