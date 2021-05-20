Некачественное оливковое масло обнаружили в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Некачественное оливковое масло обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, при исследовании "Extra Virgin olive oil and derivatives" (оливковое масло нерафинированное высший сорт) сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований обнаружили несоответствие по перекисному числу согласно техрегламенту.

В сообщении отмечается, что регламентируемым показателем безопасности для растительных масел является перекисное число (как показатель гидролитической и окислительной порчи масел). Перекисное число показывает степень окисления жиров под воздействием воздуха.

Опасность в том, что при реакции с кислородом могут образоваться вещества, трансформирующие состав масла, что приводит к распаду витаминов.

Ранее сообщалось, что пломбир с кишечной палочкой обнаружили в Нижегородской области.