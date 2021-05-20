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Экономика

Закон о бесплатной газификации всех земельных участков в районе газопровода принят в России

01 июня 2021 13:52  [413] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Изменения в закон о газоснабжении России, согласно которым жители газифицированных территорий смогут бесплатно подвести газ к своему участку, приняты в России в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Газ за счет государства планируется подводить от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границ участка домовладения конкретного человека. К газопроводу жители должны подключаться самостоятельно.

"Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже к лету люди получили газ", - пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Изменения также предполагают введение института единого оператора газификации.  Им станет "Газпром" как собственник Единой системы газоснабжения. На территориях, где компания не присутствует, будет выбран региональный оператор газификации. Ожидается, что единый или региональный оператор смогут привлекать средства на газификацию через механизмы льготных кредитов, займов и т.д.

Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции.

Кроме того, поправки предусматривают изменение статуса региональных топливно-энергетических балансов из статистических документов в аналитические и прогнозные. Их будет утверждать первое должностное лицо субъекта Федерации. На основе этих балансов будут выстраиваться региональные программы газификации.

Поправки "Единой России" направлены на решение поставленной президентом страны задачи - довести газ до каждого участка бесплатно, отметил
руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов.

"Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить", - сказал Сергей Неверов.

Отметим, уровень газификации Нижегородской области на 1 января 2021 года составил 77,5 %. При этом значительная часть населенных пунктов в северных районах региона остается негазифицированной.

Ранее сообщалось, что объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году составит более 2 млрд рублей. В текущем году в регионе планируется построить 93 км газовых сетей.

 

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Государственная Дума
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