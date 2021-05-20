"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку", - Иван Романов

Иван Романов
Фото:
"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку", - заявил главный врач больницы №30 Нижнего Новгорода Иван Романов, комментируя вакцинацию от Covid-19.
"Призываю нижегородцев прийти вакцинироваться от Covid-19. У нас есть для этого все возможности: вы можете это сделать бесплатно, без очереди. Пожалуйста, приходите! Выбирая вакцинацию от коронавируса, вы выбираете жизнь", - сказал он.
По словам главврача, без прививки очень высокий шанс заболеть.
"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку, рискуя попасть в больницу и заболеть. Есть вариант переболеть в легкой степени, а есть вариант, что врачи - не боги, и ничего не смогут сделать. Поэтому лучше вакцинироваться", - резюмировал Иван Романов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+