"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку", - Иван Романов Общество

Иван Романов Фото: сайт больницы

"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку", - заявил главный врач больницы №30 Нижнего Новгорода Иван Романов, комментируя вакцинацию от Covid-19.



"Призываю нижегородцев прийти вакцинироваться от Covid-19. У нас есть для этого все возможности: вы можете это сделать бесплатно, без очереди. Пожалуйста, приходите! Выбирая вакцинацию от коронавируса, вы выбираете жизнь", - сказал он.

По словам главврача, без прививки очень высокий шанс заболеть.

"Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку, рискуя попасть в больницу и заболеть. Есть вариант переболеть в легкой степени, а есть вариант, что врачи - не боги, и ничего не смогут сделать. Поэтому лучше вакцинироваться", - резюмировал Иван Романов.