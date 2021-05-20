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Общество

Нижегородские добровольцы могут оформить "Карту волонтера культуры"

01 июня 2021 18:00  [371] Общество

Дан старт приему заявок от нижегородских добровольцев для оформления "Карты Волонтера культуры", сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В сообщении отмечается, что С 1 июня 2021 года добровольцы в сфере культуры, достигшие 14 лет, прошедшие регистрацию в ЕИС "DOBRO.RU" и активно осуществляющие добровольческую деятельность в сфере культуры в Нижегородской области, могут подать заявку на получение "Карты Волонтера культуры".

Эта карта дает право пользоваться скидками и льготами от более 50 организаций-партнеров. Среди них - государственные и муниципальные учреждения культуры (музеи, театры), предприятия, НКО, общественные организации и объединения, субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области. Одним из главных партнеров "Карты Волонтера" стал Нижегородский государственный художественный музей.

"Мы с удовольствием поддержали этот проект, тем более что у нас в предстоящем выставочном сезоне обязательно потребуется помощь волонтеров. Мы открыты, готовы работать абсолютно в разных форматах и участвовать в таких важных проектах", - сообщил генеральный директор ГБУК НО "Нижегородский государственный художественный музей" Роман Жукарин.

Направить заявку на выдачу "Карты Волонтера" могут структурные подразделения администраций муниципальных образований Нижегородской области, осуществляющие управление в сфере культуры (образования в сфере культуры); волонтерские центры в сфере культуры, являющиеся структурными подразделениями регионального волонтерского центра "Волонтеры культуры"; либо сам доброволец (волонтер) в сфере культуры, достигший 18-летнего возраста. Достаточно заполнить заявку по установленной форме. Порядок, критерии и форма заявки на получение карты опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области.

"Эта уникальная система мотивации добровольцев в сфере культуры была разработана и запускается только в Нижегородской области. Другие регионы уже планируют перенять наш опыт и внедрить систему в своих регионах, потому что она дает толчок развитию волонтерского сообщества региона, а также способствует качественному взаимодействию с коммерческим сектором", — отметил региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта.

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Теги:
Волонтеры культура Музеи
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