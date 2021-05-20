Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2021 20:00  [226] Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
02 июня 2021 19:27  [177] Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики
02 июня 2021 19:21  [192] Пляж у Мещерского озера очистили от мусора после жалоб нижегородцев губернатору в соцсетях
02 июня 2021 18:32  [207] Росприроднадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки в Московском районе
02 июня 2021 17:52  [254] В Нижегородской области состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”
02 июня 2021 17:38  [216] Нижегородцев приглашают присоединиться к форуму социально-предпринимательских проектов “Территория ритма”
02 июня 2021 16:55  [287] Открытие остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли
02 июня 2021 16:10  [260] Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят за 29 млн рублей
02 июня 2021 15:38  [480] Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ при подготовке к 800-летию
02 июня 2021 15:13  [252] Новый элемент-символ не планируется размещать на крыше Нижегородской ярмарки
Общество

Два нижегородских выпускника удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок

02 июня 2021 09:33  [1281] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два нижегородских выпускника удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, 31 мая - в первый день сдачи трех экзаменов (химия, литература и география) ЕГЭ сдавали 2 882 тысяч человек.

Ряд выпускников не явился в указанный день на экзамен. Но они могут быть допущены к экзаменам повторно в резервные дни (при наличии уважительных причин отсутствия в основные дни, подтвержденных документально).

Помимо этого, как отметили в минобре региона, в ходе экзамена зафиксированы два нарушения участниками экзамена - использование шпаргалок.

"Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года. При этом 70% из них будет отдано регионам страны.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph