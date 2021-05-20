Два нижегородских выпускника удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два нижегородских выпускника удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, 31 мая - в первый день сдачи трех экзаменов (химия, литература и география) ЕГЭ сдавали 2 882 тысяч человек.

Ряд выпускников не явился в указанный день на экзамен. Но они могут быть допущены к экзаменам повторно в резервные дни (при наличии уважительных причин отсутствия в основные дни, подтвержденных документально).

Помимо этого, как отметили в минобре региона, в ходе экзамена зафиксированы два нарушения участниками экзамена - использование шпаргалок.

"Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года. При этом 70% из них будет отдано регионам страны.