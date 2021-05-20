Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2021 20:00  [228] Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
02 июня 2021 19:27  [179] Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики
02 июня 2021 19:21  [194] Пляж у Мещерского озера очистили от мусора после жалоб нижегородцев губернатору в соцсетях
02 июня 2021 18:32  [209] Росприроднадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки в Московском районе
02 июня 2021 17:52  [256] В Нижегородской области состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”
02 июня 2021 17:38  [218] Нижегородцев приглашают присоединиться к форуму социально-предпринимательских проектов “Территория ритма”
02 июня 2021 16:55  [289] Открытие остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли
02 июня 2021 16:10  [262] Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят за 29 млн рублей
02 июня 2021 15:38  [484] Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ при подготовке к 800-летию
02 июня 2021 15:13  [256] Новый элемент-символ не планируется размещать на крыше Нижегородской ярмарки
Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 июня

02 июня 2021 11:55  [423] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 151 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 144 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 2 июня составляет 1.00.

По данным на 2 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 118 404 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 950 (вчера - 1 908).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 112 792 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 91 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 662.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 718 859 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 605 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph