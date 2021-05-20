Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 2 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 151 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 144 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 2 июня составляет 1.00.

По данным на 2 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 118 404 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 950 (вчера - 1 908).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 112 792 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 91 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 662.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 718 859 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 605 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.