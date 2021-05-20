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Экономика

Глеб Никитин лично представит стенд Нижегородской области на ПМЭФ

02 июня 2021 13:46  [271] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации, губернатор планирует подписать около 10 соглашений, в том числе о реализации инвестпроектов в Нижегородской области.

Никитин подчеркнул, что Форум поможет закрепить отношения с партнёрами и дать старт новым проектам. А это, в свою очередь, способствует привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

“В прошлом году в регионе зафиксирован серьезный рост инвестиционной активности. У нас есть, что предложить инвесторам”, - отметил глава региона.

Как уже сообщалось ранее, стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 будет посвящён 800-летию Нижнего Новгорода. Фасад стенда отобразит 3D-визуализацию основных символов города – Кремля, Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, пакгаузов, здания фабрики "Маяк".

Кроме того, делегация продемонстрирует проекты развития, которые будут реализованы как в текущем году, так и в дальнейшем. Они будут размещены на восьми стендах.

"Восемь стендов представляют главные события, героев, артефакты восьми веков нижегородской истории. Каждый стенд выполнен в характерном стилистическом решении, раскрывающем основную тему века. Юбилей – это возможность закрепить положительный образ города", - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, уточнили в правительстве, 4 июня на площадке нижегородского стенда пройдет открытие Международного научного форума им. Академика Сахарова.

ПМЭФ проходит ежегодно, в нём традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, а также руководители регионов и глав дипломатических миссий.

Напомним, в конце апреля Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин провели совещание в Сарове и обсудили развитие цифровой экономики. Зампредседателя правительства РФ похвалил Нижегородскую область и ГК "Росатом" за активное участие в социально-экономических и стратегических инициативах, а также отметил, что Саров является одним из главных мест развития многих компетенций в стране, в том числе и цифровых.

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Теги:
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