"ГАЗ" поблагодарил Росприроднадзор за внимательное отношение ко всем аспектам природоохранной деятельности Бизнес

ПАО "ГАЗ" поблагодарил Росприроднадзор за внимательное отношение ко всем аспектам природоохранной деятельности.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе "Грыппы ГАЗ", в ПАО "ГАЗ" будут тщательно проработаны замечания, выявленные проверяющими службами, и проведены необходимые мероприятия, чтобы их устранить.

Собеседник агентства отметил, что выявленные отклонения от нормативов относятся к трем источникам выбросов из более чем 900 имеющихся на предприятии. "Недостаточно эффективная работа выявлена у 6 единиц газоочистительного оборудования из 137 единиц, находящихся в эксплуатации. То есть основная часть природоохранного оборудования в ПАО "ГАЗ" работает в соответствии с нормативами", - добавили в пресс-службе.

"Мы благодарны Росприроднадзору, чье внимательное отношение ко всем аспектам природоохранной деятельности помогает нам совершенствовать экологическую работу. Для нас обеспечение экологической безопасности - это абсолютный приоритет", - подчеркнули в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Следует отметить, что в 2021 году в металлургическом производстве ГАЗа была введена новая система очистки выбросов, в целом за 2021 год "Группа ГАЗ" планирует инвестировать в природоохранные проекты свыше 400 млн руб.

Ранее сообщалось, что более 40 нарушений природоохранного законодательства выявлено Росприроднадзором на ПАО "ГАЗ".

Нарушения выявлены сотрудниками Росприроднадзора в ходе плановой проверки после осмотра территории ГАЗа, изучения экологической документации и отбора проб воздуха, воды и почвы.

Всего по итогам проверки зафиксировано 43 нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления.

раз, свинцу до 10 раз, а также по никелю, и цинку. Отбор проб воды также показал нарушения.