Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в составе выездной комиссии 2 июня 2021 года оценил ход работ по рекультивации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Денис Егоров напомнил, что работы на полигоне проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта "Экология" и контролируются непосредственно министерством экологии и ГБУ НО "Экология региона".

Он отметил также, что эта свалка является одним из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Но при этом технология, которую будет использовать подрядчик при рекультивации, является наиболее щадящей, и при этом позволяет добиться эффективных результатов. “Планируется, что в этом году будет рекультивировано 7 гектаров, в следующем – 10 гектаров”, - рассказал министр экологии Нижегородской области.

Комиссия осмотрела объект и проверила, как ведётся подготовка к непосредственным работам. Там уже построены временные дороги, пункты весового контроля, подготовлены площадки под оборудование, установлено видеонаблюдение и шлагбаум. Техника также уже в полном объеме прибыла на объект.

Специалисты также рассказали, что отходы Шуваловской свалки разделят на две фракции с помощью специального сепаратора. Одну часть обработают спецсредствами, в результате чего получится безопасный грунт-рекультивант, который останется на участке. А другую часть - с остатками пластика и других крупных частиц, соберут и вывезут на объект размещения отходов.

Полностью завершить ликвидацию свалки площадью около 17 гектаров подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. Финансирование проекта ведётся за счет федерального и областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила предложения о совершенствовании национального проекта "Экология" на международном форуме в Москве. Минэкологии региона отчиталось, что в Нижегородской области полностью завершились работы по ликвидации накопленного вреда сразу на двух объектах: шламонакопителе "Белое море" и полигоне ТБО "Игумново".