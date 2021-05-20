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Количество рейсов в Краснодар из Нижнего Новгорода увеличено до 7. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно информации, с 3 июня авиакомпания "Nordwind" начала совершать вылеты в Краснодар по четвергам.
Отмечается, что в настоящее время авиакомпания летает по маршруту три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. При этом с 5 июля перевозчик планирует добавить еще один рейс – по понедельникам.
Кроме этого, по вторникам и субботам, рейсы в столицу Кубани из Нижнего Новгорода продолжит выполнять авиакомпания "Азимут".
Напомним, что прямые авиарейсы в Геленджик стартовали из Нижнего Новгорода.
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