Количество рейсов в Краснодар из Нижнего Новгорода увеличено до 7 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество рейсов в Краснодар из Нижнего Новгорода увеличено до 7. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, с 3 июня авиакомпания "Nordwind" начала совершать вылеты в Краснодар по четвергам.

Отмечается, что в настоящее время авиакомпания летает по маршруту три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. При этом с 5 июля перевозчик планирует добавить еще один рейс – по понедельникам.

Кроме этого, по вторникам и субботам, рейсы в столицу Кубани из Нижнего Новгорода продолжит выполнять авиакомпания "Азимут".

Напомним, что прямые авиарейсы в Геленджик стартовали из Нижнего Новгорода.