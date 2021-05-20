Прямые авиарейсы в Геленджик стартовали из Нижнего Новгорода Общество

Авиакомпания "ИрАэро" 31 мая 2021 года приступила к субсидированным полетам из международного аэропорта "Стригино" в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе курортного аэропорта "Геленджик".

Авиаперелеты будут осуществляться дважды в неделю. Так, по понедельникам отправление из Нижнего Новгорода будет производиться в 13:10 с приземлением в Геленджике в 15:40. Обратно рейс будет отправляться в 20:00 того же дня.

По средам вылет в 10:45, прибытие запланировано на 13:05.

Как уточнили пресс-службе, данные рейсы будут стыковочные: по понедельникам самолёт будет стартовать из Самары с приземлением в Нижнем Новгороде – и далее в Геленджик. Обратно – также через Нижний Новгород в Самару. По средам борт будет вылетать из Нового Уренгоя.

Авиаперевозки будут производить воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

Напомним, прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы начали производиться из Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что более 30 направлений авиаперелетов будет открыто в аэропорту Стригино в весенне-летний период.