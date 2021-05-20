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Общество

Самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде

03 июня 2021 11:52  [245] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самокаты и моноколеса можно будет заряжать на некоторых зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе холдинга "КРЭТ" Госкорпорации Ростех.

При участии "КРЭТ" в Нижегородской области будет создана электрозарядная инфраструктура. В ближайшее время в регионе установят пять электрозарядных станций, которые начнут работать уже 10 июня. До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.

"Электрозарядные станции, которые устанавливает холдинг Ростеха, будут востребованы у очень широкой аудитории. Они подходят как для личного, так и для общественного транспорта, более того, отдельная категория ЭЗС подходит для микротранспорта (электросамокаты, моноколеса)", - рассказали в КРЭТ.

Это будут, как быстрые электрозарядные станции, так и медленные. Планируется, что некоторые станции будут встроены в парковую мебель и опоры двойного назначения.

Финансирование проекта по созданию инфраструктуры осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов, а также за счет частных инвестиций. Общий объем средств, по предварительным данным, составит порядка 400 млн рублей.

Напомним, 10 июня в Нижнем Новгороде будет запущен первый маршрут общественного электротранспорта. Электробус будет курсировать по маршруту: аэропорт "Стригино" - железнодорожная платформа "Стригино" - станция метро "Парк культуры". Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.

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Теги:
Ростех Транспорт Электроэнергия
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