Первый городской электробус запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Первый маршрут городского электробуса появится в Нижнем Новгороде в рамках юбилейных мероприятий летом 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В 2021 году наш регион вошёл в список пилотных регионов по развитию электротранcпорта. Проект подразумевает в том числе создание в Нижегородской области электрозарядной инфраструктуры. Её развитием займётся единственный в стране производитель зарядных станций АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав госкорпорации "Ростех") совместно с Sitronics Group.

На первом этапе “розетки” появятся на стартовом маршруте электробуса: аэропорт "Стригино" - железнодорожная платформа "Стригино" - станция метро "Парк культуры". Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.

Всего в ближайшее время будет установлено пять электрозарядных станций: три - для ночного заряда транспортных средств и две станции "Фора ЭЗС-DC" – для заряда электро-"ГАЗелей" на конечных точках маршрута. А до конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта, добавили в КРЭТ.

Уточняется, что электрозарядные станции начнут действовать в регионе уже 10 июня.

Напомним, в декабре 2020 года появилась информация, что к 800-летию Нижнего Новгорода на маршруты в столице Приволжья могут выйти первые электробусы.

А в феврале 2021 года стало известно, что КРЭТ подготовил пилотный проект по установке и запуску станций для существующего электротранспорта региона.