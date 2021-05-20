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Общество

Глеб Никитин и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и ФМБА

03 июня 2021 13:21  [141] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве нижегородского правительства и агентства. Об этом сообщили в нижегородском кабмине.

Согласно информации, подписание соглашения состоялось 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Глеб Никитин отметил, что соглашение предполагает развитие научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, совместную работу по повышению качества предоставления медицинских услуг жителям Нижегородской области и подготовке кадров, а также содействие в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и развитии медицинской деятельности, связанной с трансплантацией органов и тканей человека.

"Пандемия показала, насколько велико значение медицины и здравоохранения в современном мире. Изменить ситуацию призваны национальный проект "Здравоохранение" и программа модернизации первичного звена, стартовавшие по инициативе президента России Владимира Путина. Они включают в себя закупку нового оборудования и автомобилей, проведение капитального ремонта, образовательные и профилактические компоненты. Вместе с этим крайне важно научно-методическое сопровождение процессов, проработка перспективы развития. Одним из лидеров этих процессов как раз и является Федеральное медико-биологическое агентство. Наша совместная задача – внедрение передовых технологий в повседневную работу учреждений здравоохранения. Все это призвано повысить качество и доступность медицинской помощи", - сказал Глеб Никитин.

Как отметила Вероника Скворцова, ФМБА фактически работает на территории Нижегородской области около 20 лет.

"Приволжский окружной медицинский центр ежегодно выполняет около 13 000 операций по 14 профилям, причем в 80% случаях пациентами являются нижегородцы. Центр координирует деятельность наших медицинских организаций, расположенных в Приволжском федеральном округе, успешно реализует программы трансплантации и донорства органов, в частности, сделал возможной первую в регионе пересадку сердца", - рассказала руководитель ФМБА.

По словам Вероники Скворцовой, уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ФМБА стать клинической базой для 19 кафедр в четырех образовательных организациях.

"Мы гордимся тем, что два нижегородских врача COVID-госпиталя указом президента награждены орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с пандемией. Наша нижегородская поликлиника стала первым учреждением в системе ФМБА, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. Сразу несколько подразделений ФМБА России в 2020 году вошли в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области", - добавила глава агентства.

Вероника Скворцова подчеркнула: "Благодаря активной поддержке губернатора и правительства Нижегородской области мы смогли достичь очень значимых результатов и не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, предусматривает целый ряд направлений для совместной деятельности и станет логическим продолжением наших плодотворных рабочих взаимоотношений".

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Теги:
Медицина и здоровье
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