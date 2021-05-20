Территорию кладбища "Березовая роща" расширят в Нижнем Новгороде

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Территорию кладбища "Березовая роща" (Новинки) расширят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области.
Рассмотрение вопроса было инициировано администрацией Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в городе был выполнен расчет потребности в местах захоронения, который показал, что нужны дополнительные.
Комиссия поддержала внесение изменений в правила землепользования и застройки Новинского сельсовета, необходимые для расширения кладбища. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рекомендовано подготовить данный проект.
Ранее сообщалось, что "Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде планируется расширить на 11,4 гектаров в 2021 году.
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