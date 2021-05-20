Территорию кладбища "Березовая роща" расширят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию кладбища "Березовая роща" (Новинки) расширят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области.

Рассмотрение вопроса было инициировано администрацией Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в городе был выполнен расчет потребности в местах захоронения, который показал, что нужны дополнительные.

Комиссия поддержала внесение изменений в правила землепользования и застройки Новинского сельсовета, необходимые для расширения кладбища. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рекомендовано подготовить данный проект.

Ранее сообщалось, что "Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде планируется расширить на 11,4 гектаров в 2021 году.