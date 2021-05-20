Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
03 июня 2021 15:20  [4] "МегаФон" поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
03 июня 2021 15:03  [43] Банк "Открытие" и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру
03 июня 2021 14:15  [79] Банк "Открытие" и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве
03 июня 2021 13:42  [96] ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью
03 июня 2021 13:19  [102] Банк "Открытие" и дочерняя структура АФК "Система" договорились о сотрудничестве в концессионных проектах
03 июня 2021 12:13  [128] Банк "Открытие" и другие банки открывают финансирование завода аммиака и карбамида
03 июня 2021 12:08  [108] ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть
03 июня 2021 11:27  [236] Разворотное кольцо построят на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
03 июня 2021 11:20  [119] "Ростелеком" и "Ростех" будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G
03 июня 2021 10:11  [135] "Ростелеком" и "Яндекс" представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора
Бизнес

Банк "Открытие" и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

03 июня 2021 14:15  [79] Бизнес

Банк "Открытие" и Волгоградская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили президент – председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В рамках соглашения банк "Открытие" готов финансировать региональный и муниципальные бюджеты, а также участвовать в выпуске облигационного займа Волгоградской области. Банк готов предоставлять кредиты и банковские гарантии на строительство и реконструкцию социальных объектов и участвовать в поиске инвесторов, застройщиков, в том числе на территории других субъектов.

Для повышения деловой активности банк "Открытие" совместно с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области продолжит поддерживать малый бизнес, участвовать в образовательных программах, бизнес-форумах, конференциях и реализовывать собственные развивающие проекты.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка "Открытие": "Банк готов оказывать финансовую поддержку региону, в том числе по финансированию строительства проектов социального значения. Большое значение мы придаем проектам развития малого и среднего предпринимательства. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и внесет свой вклад в успешное развитие региона".

"Сегодня кредитный портфель банка на территории Волгоградской области составляет порядка 13 млрд рублей, кроме того, депозиты представлены на сумму 11 млрд рублей. Но это не предел — у нас есть дополнительные возможности для развития, — подчеркнул Андрей Бочаров, отдельно поблагодарив Михаила Задорнова за поддержку малого бизнеса региона. — В этот непростой год банк проявил свою социальную ответственность: принятые им решения позволили снизить в значительной части нагрузку на малое и среднее предпринимательство. Мы со своей стороны тоже выполнили ряд договоренностей — только поддержка МСП составила более 7 млрд рублей. Важно, что наши финансовые партнеры реализуют программы, направленные на поддержку не только бизнеса, но и социальной сферы. Мы уверены, что соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации инвестпроектов, оказания помощи и поддержки тем людям, кто в этом нуждается. Спасибо за такое отношение к людям, проживающим на территории Волгоградской области".

Услугами банка "Открытие" уже пользуются почти 3 тысячи предпринимателей Волгоградской области. В 2020 году в рамках поддержки пострадавших от пандемии субъектов МСП банк предоставил льготных кредитов на 167 млн рублей. Банк "Открытие" представлен 9 офисами в 5 населенных пунктах Волгоградской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph