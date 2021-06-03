Нижегородские художники могут принять участие в фестивале стрит-арта с многотысячным призовым фондом Общество

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Приволжском федеральном округе стартовал фестиваль стрит-арта "ФормART". Он проводится уже второй раз по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как уточнили в пресс-службе полпредства, этот проект направлен на развитие уличного искусства, а также поддержку творчества молодых граффити-художников.

Тема фестиваля в 2021 году – "Взгляд в будущее". Для участия в проекте художники должны создать стрит-арт объекты про одному из трех тематических направлений: "Новые технологии", "Человек и наука" и "Мир будущего".

С 1 июня до 7 июля будет проходить отборочный этап: на сайте formartpfo.ru будут приниматься заявки от авторов в возрасте от 16 до 35 лет. Участники должны заполнить анкету и загрузить эскиз конкурсной работы. Отбор финалистов будут проводить авторитетные эксперты.

Вышедшие в финальный этап конкурсанты смогут воплотить свои эскизы на стенах известных зданий. Причём даже материалы для граффити предоставят организаторы. А победитель фестиваля осенью 2021 года будет определен народным голосованием на сайте проекта.

Организаторы отметили, что в этом году был увеличен призовой фонд конкурса. Так, обладатели первых трёх мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ФормART" был посвящен борьбе с пандемией COVID-19. В финал конкурса вышла представительница Нижегородской области Татьяна Липина, представившая работу "Прощай, COVID!". Это граффити было нанесено на одну из стен нижегородского метромоста при участии команды художников под руководством Алексея Lexus. Эта работа по итогам голосования заняла четвертое место.