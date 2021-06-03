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Общество

НОФ меняет принцип снабжения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

04 июня 2021 09:29  [349] Общество

Фото: пресс-служба компании

ГП НО "НОФ" меняет принцип снабжения лекарствами амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в настоящее время в ряде больниц города уже стартовал пилотный проект по обеспечению лекарственными препаратами находящихся на диспансерном наблюдении граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что пока речь идет только о пациентах, которые проходят лечение на базе одного регионального сосудистого центра.

Суть проекта состоит в том, что пациенты, проходившие лечение по поводу сердечно-сосудистых патологий, после выписки из медицинской организации получают льготные лекарственные препараты на срок до полугода. Нижегородская областная фармация установила программное обеспечение, организовала центр выписки рецептов и рабочее место по отпуску льготных лекарственных препаратов по рецептам врача.

Регистр кардиопацинтов обновляется в ежедневном режиме, а программа заказов, установленная ГП НО "НОФ", дает возможность заказывать препараты под конкретного пациента – в необходимом количестве и дозировке.

Нижегородская областная фармация уже направила партию льготных лекарственных препаратов в аптечный пункт и первые пациенты, выписавшиеся из регионального сосудистого центра, получили в момент выписки лекарственные препараты на срок от 1 до 6 месяцев.

По словам начальника управления ИТ и ПО ГП НО "НОФ" Александра Кулакова, такой подход к льготному лекарственному обеспечению по сути выгоден всем: и снабжающим организациям, и контролирующим органам, и конечно же, в первую очередь, самим кардио-пациентам.

"Человек больше не ходит из одного места в другое с бумажным рецептом. После решения врачебной комиссии медицинской организации вся информация по пациенту направляется сразу в аптечный пункт. Потребность в лекарственных препаратах для граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые состояния, определяется на основании схем лечения и оформленных назначений. Люди наконец избавятся от необходимости ежемесячно подтверждать льготные рецепты и ходить по аптекам. Наше программное обеспечение позволяет отслеживать и номенклатуру, и дозировку, и срок назначения для конкретного пациента", - пояснил начальник управления ИТ и ПО Александр Кулаков.

Пилотный проект инициирован министерством здравоохранения Нижегородской области, в том числе, с целью усиления контроля за организацией работы по обеспечению льготными лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Нижегородской области, а также средств областного бюджета.

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Теги:
Медицина и здоровье НОФ
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