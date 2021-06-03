Заменено асфальтовое покрытие на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заменено асфальтовое покрытие на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга". Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, после подтверждения качества асфальтобетона подрядчик приступит к следующему этапу – укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, эта дорога связывает три района Нижегородской области – Краснобаковский, Варнавинский и Ветлужский.

"Трафик на отдельных участках достигает 4000 автомобилей в сутки. При этом, выражаясь языком дорожников, асфальтовое покрытие там находилось в депрессивном состоянии: ямы, колеи, трещины. Выводим дорогу "из депрессии" благодаря нацпроекту", - добавил губернатор.

Всего на ремонт дорог в Краснобаковском и Ветлужском районах в этом году будет направлено более 250 млн рублей.

Согласно контрактам объекты должны быть сданы и приняты комиссией до конца сентября. Гарантия составит пять лет.

Напомним, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".