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Общество

Заменено асфальтовое покрытие на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга"

04 июня 2021 10:53  [152] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заменено асфальтовое покрытие на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга". Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, после подтверждения качества асфальтобетона подрядчик приступит к следующему этапу – укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, эта дорога связывает три района Нижегородской области – Краснобаковский, Варнавинский и Ветлужский.

"Трафик на отдельных участках достигает 4000 автомобилей в сутки. При этом, выражаясь языком дорожников, асфальтовое покрытие там находилось в депрессивном состоянии: ямы, колеи, трещины. Выводим дорогу "из депрессии" благодаря нацпроекту", - добавил губернатор.

Всего на ремонт дорог в Краснобаковском и Ветлужском районах в этом году будет направлено более 250 млн рублей.

Согласно контрактам объекты должны быть сданы и приняты комиссией до конца сентября. Гарантия составит пять лет.

Напомним, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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