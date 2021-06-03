Еще 159 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 159 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 4 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 155 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 4 июня составляет 1.02 (вчера - 1.00).

По данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 118 718 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 017 (вчера - 1 981).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 008 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 110 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 693.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 731 162 человек, в том числе за последние сутки протестированы 7 214 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.