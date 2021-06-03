Остановку для транспорта "Дворец спорта" в Нижнем Новгороде перенесут Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Остановку для транспорта "Дворец спорта" в Нижнем Новгороде перенесут. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, остановка в направлении центра города будут перенесена за перекресток проспекта Гагарина и улицы Бекетова.

По мнению сотрудников департамента, перенос остановки поспособствует увеличению пропускной способности перекрестка проспекта Гагарина и улицы Бекетова.

Новый остановочный пункт троллейбусов маршрута 31, автобусов маршрутов А-1, А-2, А-12, А-26, А-28, А-30, А-43, А-51, А-68, А-80, Т-3, Т-18, Т‑29, Т-81, Т-94, Т-97 будет расположен у здания Нижегородского института управления РАНХиГС по адресу: Гагарина, дом № 46.

Ранее сообщалось, что центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц.