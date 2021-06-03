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Бизнес

Строительство М-12 "Москва – Казань" обсудили в рамках ПМЭФ-2021

04 июня 2021 14:43  [144] Бизнес

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" в рамках ПМЭФ-2021 провел конференцию "Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность", сообщается на сайте компании.

Мероприятие состоялось в Гостиной губернаторов, а делегацию холдинга возглавил генеральный директор холдинга Алексей Андреев.

Участниками конференции стали: помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Леонид Попов, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Участники обсудили существующие вызовы и возможные инструменты реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, новые инструменты поддержки региональных концессий, развитие сети скоростных автомагистралей до 2030 года, региональные проекты "подключения" к опорной сети магистралей и мультипликативные эффекты развитой транспортной инфраструктуры.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Согласно поручению Президента России, скоростная магистраль М-12 “Москва – Казань” в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
Дороги Строительство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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