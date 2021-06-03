"Парк 800-летия" появится на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде Общество

Зона наблюдения за природой Фото: Фото: фото с сайта ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Парк 800-летия Нижнего Новгорода создадут к юбилею города. Концепцию пространства разработал Институт развития городской среды Нижегородской области в 2020 году на основе предложений жителей, а сейчас нашёлся инвестор для её реализации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В частности, парк будет создан за внебюджетные средства Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. При этом, благодаря средствам инвестора, границы благоустройства будут расширены. Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Никитин рассказал, что основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг.

"Это будет уникальный парк на рельефной территории, которая свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов», - поделился подробностями проекта губернатор.

Создание парка пройдёт в два этапа. К августу 2021 года будут благоустроены центральная часть территории набережной Федоровского с террасами и пешеходные мосты. На территории появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, будет обновлено мощение и освещение, а также высажены взрослые деревья. Кроме того, здесь укрепят склоны, высадят газоны и цветники. Благодаря инвестициям, здесь также появятся променад, амфитеатр, а также световая инсталляция из 300 светильников.Площадь благоустройства в 2021 году затронет 7 га.

Второй этап пройдёт уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок «Аллеи Дружбы» (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га, уточнили в правительстве.

Напомним, благоустройство Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде также проходит за счет внебюджетных средств. Компания ПАО "Русполимет" выделит более 50 млн рублей на благоустройство бульвара. К августу 2021 года будет благоустроен один из фрагментов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь работ превысит 2,4 га.