Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 07 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 июня 2021 19:10  [96] "Парк 800-летия" появится на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 18:38  [95] На ремонт Нижегородского художественного училища к 800-летнему юбилею города выделено 8,2 млн рублей
04 июня 2021 17:56  [101] "Единая Россия" поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры
04 июня 2021 17:08  [136] Рентген-отделение высокотехнологичной диагностики открылось на базе медцентра ГАЗ в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 16:42  [141] Проект океанариума на Гребном канале представили в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 15:33  [135] Развитие региональной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 15:24  [144] "Спартакиада сближает депутатов разного уровня со всех уголков Нижегородской области", - Евгений Люлин
04 июня 2021 15:00  [148] Более 200 случаев самовольного подключения к газу выявлено в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 14:58  [175] Хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в Нижнем Новгороде в июне
04 июня 2021 14:15  [446] Четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде
Общество

"Парк 800-летия" появится на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде

04 июня 2021 19:10  [96] Общество
Зона наблюдения за природой

Зона наблюдения за природой

Фото: Фото: фото с сайта ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Парк 800-летия Нижнего Новгорода создадут к юбилею города. Концепцию пространства разработал Институт развития городской среды Нижегородской области в 2020 году на основе предложений жителей, а сейчас нашёлся инвестор для её реализации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В частности, парк будет создан за внебюджетные средства Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. При этом, благодаря средствам инвестора, границы благоустройства будут расширены. Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Никитин рассказал, что основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг.

"Это будет уникальный парк на рельефной территории, которая свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов», - поделился подробностями проекта губернатор.

Создание парка пройдёт в два этапа. К августу 2021 года будут благоустроены центральная часть территории набережной Федоровского с террасами и пешеходные мосты. На территории появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, будет обновлено мощение и освещение, а также высажены взрослые деревья. Кроме того, здесь укрепят склоны, высадят газоны и цветники. Благодаря инвестициям, здесь также появятся променад, амфитеатр, а также световая инсталляция из 300 светильников.Площадь благоустройства в 2021 году затронет 7 га.

Второй этап пройдёт уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок «Аллеи Дружбы» (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га, уточнили в правительстве.

Напомним, благоустройство Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде также проходит за счет внебюджетных средств. Компания ПАО "Русполимет" выделит более 50 млн рублей на благоустройство бульвара. К августу 2021 года будет благоустроен один из фрагментов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь работ превысит 2,4 га.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800 летие Благоустройство набережная
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph