Работы по благоустройству Почаинского бульвара завершатся в августе Общество

Фото: нижегородское проектное бюро "DA"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работы по благоустройству Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде завершатся в августе. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, работы будут проходить за счет внебюджетных средств. Компания ПАО "Русполимет" выделит более 50 млн рублей на благоустройство бульвара.

В этом году будет благоустроен один из фрагментов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь благоустройства превысит 2,4 га. В настоящее время ведется расчистка территории и демонтажные работы.

Проект благоустройства территории предусматривает замену дорожного покрытия, установку детской площадки, дорожек и туалета. На площадке на пересечении прогулочного променада с улицей Почаинской создадут новый сквер, с которого будут открываться виды на Кремль. На маршруте установят объекты уличного искусства, раскрывающие исторические темы этого места.

Все работы будут завершены к августу 2021 года.

Ранее сообщалось, что масштабный редевелопмент Започаинья планируется в Нижнем Новгороде. О концепции редевелопмента глава региона Глеб Никитин докладывал президенту страны.

Этот проект позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью, развить IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского - в итоге получить минимум 20 000 рабочих мест, обрести значительный рост туристического потока.