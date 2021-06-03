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Культура и отдых

Найденная в нижегородском Кремле водонапорная башня станет музейным объектом

06 июня 2021 12:11  [2088] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Найденная в нижегородском Кремле водонапорная башня станет музейным объектом. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, при проектировании верхней станции фуникулера архитекторы учли находку археологов - водонапорную башню, сохранившуюся от конструкции исторического элеватора, и лаконично вписали ее в пространство станции. Часть исторического фуникулера накроют прозрачным экраном и сделают элементом экспозиции.

"Уникальное сооружение - первый в истории России фуникулер на водяной тяге – почти 100 лет был скрыт под четырехметровым слоем земли. Благодаря кропотливому труду археологов часть исторической водонапорной башни очищена и в качестве музейного объекта будет доступна для посетителей Нижегородского кремля уже в этом году. Считаю, что через такие артефакты важно и нужно рассказывать историю технического прогресса, значимую не только для нашего города, но и для всей страны. Сам фуникулер в Кремле - это утраченный культурный памятник конца XIX века, его воссоздание – дань памяти нашим предкам", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме этого, при раскопках под слоем 19 века археологи обнаружили следы городской застройки 16-18 веков, монеты из серебра, части украшений и посуды 16-17 веков и различные артефакты времен Золотой Орды. Все находки после изучения будут переданы в НГИАМЗ.

Напомним, что госпредприятие "ДиРОН" построит фуникулер к августу 2021 года.

Сейчас проводятся противооползневые мероприятия по предупреждению возникновения аварийной ситуации в створе землеотвода. Завершение строительства запланировано в 2021 году.

Планируется, что фуникулер будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час. Длина пути по склону составит 113 метров.

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Теги:
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