Теплая погода и дожди ожидают нижегородцев в начале недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Теплая погода и дожди ожидают нижегородцев в начале недели.

По прогнозам синоптиков, начнется неделя с сильного дождя, возможна гроза. При этом температура воздуха будет высокой и колебаться в пределах +25..27°.

8 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +20..22°, а ночью понизится до +16..18°.

К середине недели в Нижнем Новгороде установится малооблачная и умеренно теплая погода. Ночью столбики термометров понизятся до +14..16°, а днем воздух прогреется до +20..22°. Ветер северо-восточный, умеренный.

Ближе к выходным в столице ПФО значительно потеплеет. Синоптики обещают ясную и жаркую погоду. По предварительным прогнозам, температура воздуха в субботу днем будет достигать +26..28° градусов. В воскресенье - 13 июня воздух может прогреться до +27..29°.