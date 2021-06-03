Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2021 16:31  [34] Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике
07 июня 2021 16:14  [73] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
07 июня 2021 15:08  [125] Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области
07 июня 2021 14:40  [199] Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области
07 июня 2021 14:12  [108] Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности
07 июня 2021 13:10  [145] Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника
07 июня 2021 12:55  [139] Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России"
07 июня 2021 12:36  [204] Еще 13 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
07 июня 2021 12:00  [208] Более 20 дворов благоустроят в Дзержинске до конца 2021 года
07 июня 2021 11:47  [173] Перспективы новых туристических маршрутов района Поветлужья оценили эксперты туриндустрии
Общество

Теплая погода и дожди ожидают нижегородцев в начале недели

06 июня 2021 21:04  [598] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Теплая погода и дожди ожидают нижегородцев в начале недели.

По прогнозам синоптиков, начнется неделя с сильного дождя, возможна гроза. При этом температура воздуха будет высокой и колебаться в пределах +25..27°.

8 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +20..22°, а ночью понизится до +16..18°.

К середине недели в Нижнем Новгороде установится малооблачная и умеренно теплая погода. Ночью столбики термометров понизятся до +14..16°, а днем воздух прогреется до +20..22°. Ветер северо-восточный, умеренный.

Ближе к выходным в столице ПФО значительно потеплеет. Синоптики обещают ясную и жаркую погоду. По предварительным прогнозам, температура воздуха в субботу днем будет достигать +26..28° градусов. В воскресенье - 13 июня воздух может прогреться до +27..29°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph