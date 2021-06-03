Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2021 17:01  [37] ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений
07 июня 2021 16:53  [69] Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде
07 июня 2021 16:31  [61] Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике
07 июня 2021 16:14  [131] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
07 июня 2021 15:08  [130] Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области
07 июня 2021 14:40  [220] Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области
07 июня 2021 14:12  [113] Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности
07 июня 2021 13:10  [151] Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника
07 июня 2021 12:55  [143] Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России"
07 июня 2021 12:36  [211] Еще 13 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
Общество

Еще 13 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки

07 июня 2021 12:36  [211] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 158 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 7 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрирован 161 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 7 июня составляет 1.09 (вчера также - 1.09).

По данным на 7 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 119 200 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 135 (вчера - 2 106).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 339 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 116 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 726.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 743 500 человек, в том числе за последние сутки протестированы 7 051 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph