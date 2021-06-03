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Бизнес

ТЦ “Шоколад” в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии за 320 млн рублей

07 июня 2021 20:20  [2] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Торгово-развлекательный центр "Шоколад" на улице Белинского в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в банке непрофильных активов "Траст".

Напомним, банк "Траст" являлся владельцем здания 2003 года постройки и уже давно пытался его продать, но коммерческий объект не находил своего покупателя. Изначально цена за "Шоколад" была заявлена в районе 800 млн рублей.

Продавец снизил ценник более чем в два раза и снова выставил торговый центр на аукцион.

Как рассказали в "Трасте", единственным участником аукциона и покупателем ТЦ "Шоколад" выступило ООО "МТВ 21" из Чувашии, стоимость сделки составила 320 640 000 рублей. Согласно открытым данным, компания-покупатель занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В банке пояснили, что на конечную стоимость сделки повлияли, в том числе, снижение прибыли на рынке торговых площадей, высокая конкурентная среда, слабые характеристики объекта, а также “высокая неопределенность рынка в этом сегменте”.

В частности, отметили эксперты "Траста", по итогам 2020 года снижение прибыли в целом по рынку торговой недвижимости Нижнего Новгорода могло составить около 50% относительно показателей прошлого года. А доля вакантных площадей за короновирусный 2020 год в среднем по рынку Нижнего Новгорода увеличилась до 15%.

При этом темпы восстановления покупательского трафика в разных торговых центрах также различались: посещаемость морально устаревших объектов стала существенно ниже.

Тем не менее, заверили в банке, данный объект был реализован по рыночной цене.

Ранее сообщалось, что здание бывшего кинотеатра "Октябрь" (ул. Большая Покровская,11А) в Нижнем Новгороде снова выставили на продажу за 250 млн рублей.

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Теги:
Аренда Аукцион Торговый центр
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