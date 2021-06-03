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Экономика

Около 250 млн рублей получит Сергачский сахарный завод на развитие высокотехнологичного производства

08 июня 2021 14:00  [104] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 250 млн рублей получит АО "Сергачский сахарный завод" на развитие высокотехнологичного производства. Об этом сообщили на заводе.

Согласно информации, предприятие вошло в число победителей конкурса по созданию высокотехнологичного производства на базе предприятия.

Отмечается, что проект направлен на повышение эффективности переработки сахарной свеклы до 4000 тонн в сутки и будет осуществляться совместно с ННГУ им. Лобачевского. Общая стоимость проекта – 400 млн рублей, срок реализации – 3 года.

Повышение эффективности переработки сахарной свеклы будет достигнуто за счет автоматизации технологического процесса, модернизации отдельных технологических элементов системы, совершенствования методов дистанционного контроля и лабораторного анализа продукции на всех этапах технологического процесса.

Ранее сообщалось, что за 2020 год было произведено 66,6 тысяч тонн сахарного песка, что на 26,4 тысячи тонн или на 66% больше, чем в 2019-м.

Сергачский сахарный завод в 2020 году перешел на безотходное производство. На заводе установили современное оборудование для прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома – побочного продукта переработки сахарной свеклы.

Напомним, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году планируется направить 4,5 млрд рублей.

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Теги:
Сергачский район Сергачский сахарный завод
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