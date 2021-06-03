Нижегородский минздрав заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом

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Министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом. Об этом глава ведомства, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, к ковидному фонду региона добавлено 300 коек. Это дополнительные места в больницах Нижегородской области для заболевших коронавирусной инфекцией.
"Идет подъем заболеваемости. Прошу, сделайте прививку", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, что в региона по состоянию на 8 июня в регионе выявлено еще 163 новых случая заболевания инфекцией. 17 человек погибли в течение одного дня.
При этом на сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 446 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 107 человек
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