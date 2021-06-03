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Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
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Еще 17 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки

08 июня 2021 12:21  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 163 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 8 июня составляет 1.08 (вчера - 1.09).

По данным на 8 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 119 363 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 174 (вчера - 2 135).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 446 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 107 человек, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 743.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 755 167 человек, в том числе за последние сутки протестированы 5 557 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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