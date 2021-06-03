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Лишь чуть более половины земель лесного фонда в Нижегородской области поставлены на кадастровый учет. Об этом стало известно в ходе заседания комитета ЗС НО по экологии и природопользованию, пишет "НТА-Приволжье".
По словам председателя профильного комитета Владислава Атмахова, в регионе часто встречаются случаи незаконной вырубки леса при постановке на учет.
Он добавил, что именно из-за неконтролируемого использования лесного фонда, в том числе и на особо охраняемых природных территориях, фиксируются нелегальные вырубки.
В настоящее время в регионе лишь 58% земель лесного фонда поставлены на кадастровый учет.
Ранее сообщалось, что парламент рекомендовал правительству региона ускорить паспортизацию охраняемых природных территорий.
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