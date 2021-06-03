Нижегородская телебашня будет показывать счет матчей Чемпионата Европы по футболу в режиме онлайн Спорт

Фото: РТРС

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Нижегородский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) организует на телебашне трансляцию счета вечерних матчей ЧЕ по футболу. Трансляция будет проводиться в режиме реального времени в виде художественной подсветки с использованием цветов национальных флагов играющих команд. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин пояснил, что все игры сопровождать не получится, поскольку некоторые будут идти днем. А вот результаты всех вечерних матчей в течение месяца будут продемонстрированы.

В частности, 12 июня в 22:00 состоится знаковый матч: между национальными сборными России и Бельгии. Поскольку игра выпала на День России, праздничная подсветка телебашни и лозунг "Россия, вперед!" получат второе звучание, уверен Небольсин.

Кроме того, на телебашне будет показано своеобразное представление претендентов на звание чемпиона Европы - "Парад флагов" всех национальных сборных команд, которые примут участие в Чемпионате мира.

Система художественной подсветки нижегородской телебашни была смонтирована к прошлому Чемпионату мира по футболу, который проходил в России, и в том числе, на стадионе "Нижний Новгород". Первые трансляции счета матчей чемпионата состоялись 20 июня 2018 года в ходе игры национальных сборных Ирана и Испании.

Напомним, чемпионат "Евро-2020", который должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года, запланирован на 11 июня - 11 июля 2021 года. В этом году игры пройдут в 11 городах 10 стран, в том числе в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде фан-зона для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу будет организована у стадиона "Нижний Новгород".