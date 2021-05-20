Фан-зону во время чемпионата Европы по футболу организуют у стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фан-зона для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу будет организована у стадиона "Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

"В настоящее время определяется место для расположения данной фан-зоны в районе стадиона "Нижний Новгород"", - говорится в сообщении.

Информация по точному месту расположения фан-зоны и формате ее работы пока отсутствует.

Напомним, чемпионат "Евро-2020" должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня-11 июля 2021 года.

Отметим, что оно сохранит название "Евро-2020", а не будет переименовано в "Евро-2021", так как чемпионат проводится каждые четыре года.

В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Чемпионат пройдет на 11 стадионах в 11 городах 11 стран, в том числе в России в Санкт-Петербурге.

Напомним, во время Чемпионата мира по футболу - 2018 фан-зона была организована в Нижнем Новгороде около Кремля. Также в день матча "Россия-Кипр" 11 июня 2019 года фан-зона была открыта на Нижневолжской набережной.