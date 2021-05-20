Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 02 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
02 июня 2021 10:10  [131] Фан-зону во время чемпионата Европы по футболу организуют у стадиона "Нижний Новгород"
31 мая 2021 14:47  [318] Десять медалей завоевали Дина и Арина Аверины на этапе кубка мира
27 мая 2021 19:16  [1151] "Забег "Беги, герой!" стал частью федеральной истории", - Глеб Никитин
27 мая 2021 18:54  [558] ПСБ поддержит полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде
27 мая 2021 18:46  [500] Глеб Никитин поздравил команду "Норманочка" с победой в чемпионате России по мини-футболу
27 мая 2021 14:49  [2186] Участие в полумарафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде планируют принять несколько тысяч человек
26 мая 2021 15:40  [1666] Реконструкция эллинг-ФОКа на Гребном канале завершится в 2021 году
26 мая 2021 09:51  [2471] Отборочный матч чемпионата Европы по регби пройдет в Нижнем Новгороде
25 мая 2021 15:54  [3497] ФК "НН" вступил в Российскую премьер-лигу
24 мая 2021 20:54  [1580] Планы по возведению Ледовой арены на Стрелке остаются прежними
Спорт

Фан-зону во время чемпионата Европы по футболу организуют у стадиона "Нижний Новгород"

02 июня 2021 10:10  [131] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фан-зона для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу будет организована у стадиона "Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. 

"В настоящее время определяется место для расположения данной фан-зоны в районе стадиона "Нижний Новгород"", - говорится в сообщении.

Информация по точному месту расположения фан-зоны и формате ее работы пока отсутствует.

Напомним, чемпионат "Евро-2020" должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня-11 июля 2021 года. 

Отметим, что оно сохранит название "Евро-2020", а не будет переименовано в "Евро-2021", так как чемпионат проводится каждые четыре года. 

В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Чемпионат пройдет на 11 стадионах в 11 городах 11 стран, в том числе в России в Санкт-Петербурге.

Напомним, во время Чемпионата мира по футболу - 2018 фан-зона была организована в Нижнем Новгороде около Кремля. Также в день матча "Россия-Кипр" 11 июня 2019 года фан-зона была открыта на Нижневолжской набережной.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол Чемпионат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph