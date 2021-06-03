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Еще один пункт вакцинации - у канатной дороги открылся в Нижегородской области

10 июня 2021 11:51  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще один пункт вакцинации - у канатной дороги открылся в Нижегородской области. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, пункт вакцинации открылся через Волгу со стороны г.о.г Бор.

"Можно совместить приятное и удобное с полезным и необходимым", - написал глава нижегородского минздрава.

Напомним, что с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Привиться против коронавируса можно как в медучреждениях, так и в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо". Пункт вакцинации открыт и в нижегородском драмтеатре, а также в "Поездах здоровья".

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Теги:
Канатная дорога Коронавирус
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