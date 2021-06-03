Улицу Академика Баха в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 15 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с ремонтно-восстановительными работами будет временно приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения коснутся движения по улице Академика Баха напротив дома № 7. Участок будет перекрыт с 18:00 11 июня до 06:00 15 июня, уточнили в дептрансе.

Объехать данный участок можно по улицам Даргомыжского, Адмирала Макарова и Заречному бульвару в обоих направлениях.

В районе ремонтных работ установлены предупреждающие аншлаги. Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтно-восстановительными работами с 4 до 26 июня временно приостановлено движение транспорта по улице Минина от дома №4 до пересечения с Музейным переулком. Объезд организован по прилегающим улицам.