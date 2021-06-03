"Жить без вакцинации очень рискованно", - Дмитрий Крылов Общество

Дмитрий Крылов

"Жить без вакцинации очень рискованно", - заявил тележурналист, автор и ведущий программы "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов, комментируя свой опыт вакцинации от коронавируса.

По его словам, он сделал прививку в ближайшей поликлинике еще в первых числах января.

"Мои друзья в Европе мне обзавидовались, потому что у них там с этим проблемы, да и очереди. Так что я не понимаю Ваших опасений. Неужели Вам не интересно, что там будет впереди, в этой жизни.. Ведь жить без вакцинации очень рискованно", - сказал Дмитрий Крылов.

Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Сейчас прививку от COVID-19 делают в медучреждениях, "Поездах здоровья", а также в крупных торговых центрах города - "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".

Ранее министр здравоохранения региона заявлял о подъёме уровня заболеваемости.