"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович Общество

Леонид Якубович Фото: ТАСС

"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - заявил телеведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович, комментируя свой опыт вакцинации от коронавируса.

"Я сделал прививку, не потому что боялся за себя, я больше опасался за своих родных. При моей работы я общаюсь с разными людьми и, несмотря на все меры безопасности, все-таки риск есть. Я бы очень не хотел, чтобы кто-нибудь из моих родных заразился", - сказал он.

"Идите и сделайте эту прививку. Вакцинируйтесь. Это правильно, так я думаю", - резюмировал тележурналист.

Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Сейчас прививку от COVID-19 делают в медучреждениях, "Поездах здоровья", а также в крупных торговых центрах города - "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".

Ранее министр здравоохранения региона заявлял о подъёме уровня заболеваемости.