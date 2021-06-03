Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2021 08:41  [25] "Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович
10 июня 2021 18:45  [551] Глеб Никитин обещал разобраться с якобы принудительной вакцинацией в одном из нижегородских министерств
10 июня 2021 17:30  [343] "Поезда здоровья" приняли более 19 тысяч жителей отдаленных районов Нижегородской области
10 июня 2021 16:50  [285] Роспотребнадзор назвал семь нижегородских озер, безопасных для купания
10 июня 2021 16:16  [754] Компания "Горстрой" займется благоустройством площади Революции в Нижнем Новгороде
10 июня 2021 15:51  [312] "Нижегородские росгвардейцы приложат усилия, чтобы все чувствовали себя спокойно во время юбилея города", - Глеб Никитин
10 июня 2021 15:40  [799] Росреестр расширил перечень участков для жилищного строительства в Нижегородской области
10 июня 2021 15:11  [558] Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия памятника "Слава Героям Росгвардии"
10 июня 2021 14:29  [344] Численность диких животных увеличилась в Нижегородской области в 2021 году
10 июня 2021 14:25  [322] "Жить без вакцинации очень рискованно", - Дмитрий Крылов
Общество

"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович

11 июня 2021 08:41  [25] Общество
Леонид Якубович

Леонид Якубович

Фото: ТАСС

"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - заявил телеведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович, комментируя свой опыт вакцинации от коронавируса.

"Я сделал прививку, не потому что боялся за себя, я больше опасался за своих родных. При моей работы я общаюсь с разными людьми и, несмотря на все меры безопасности, все-таки риск есть. Я бы очень не хотел, чтобы кто-нибудь из моих родных заразился", - сказал он. 

"Идите и сделайте эту прививку. Вакцинируйтесь. Это правильно, так я думаю", - резюмировал тележурналист.

Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Сейчас прививку от COVID-19 делают в медучреждениях, "Поездах здоровья", а также в крупных торговых центрах города - "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".

Ранее министр здравоохранения региона заявлял о подъёме уровня заболеваемости.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph