"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович

Леонид Якубович
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"Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - заявил телеведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович, комментируя свой опыт вакцинации от коронавируса.
"Я сделал прививку, не потому что боялся за себя, я больше опасался за своих родных. При моей работы я общаюсь с разными людьми и, несмотря на все меры безопасности, все-таки риск есть. Я бы очень не хотел, чтобы кто-нибудь из моих родных заразился", - сказал он.
"Идите и сделайте эту прививку. Вакцинируйтесь. Это правильно, так я думаю", - резюмировал тележурналист.
Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.
Сейчас прививку от COVID-19 делают в медучреждениях, "Поездах здоровья", а также в крупных торговых центрах города - "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".
Ранее министр здравоохранения региона заявлял о подъёме уровня заболеваемости.
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