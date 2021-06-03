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Общество

Росреестр расширил перечень участков для жилищного строительства в Нижегородской области

10 июня 2021 15:40  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Управление Росреестра расширило перечень участков для жилищного строительства на территории Нижегородской области. Это произошло в рамках соглашения с правительством региона, заключенного 26 января 2021 года. Об этом сообщила руководитель областного управления Росреестра Наталья Корионова.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" ведомство размещает сведения об участках, пригодных для жилищного строительства, на публичной кадастровой карте (ПКК). Эта карта создана в начале 2021 года.

Так, по оперативным данным на 28 мая 2021 года, ПКК содержит информацию о 12 территориях площадью около 1 000 га, пригодных для жилищного строительства. Причем два участка уже использованы по назначению. В управлении добавили, что сведения о земельных участках, пополнивших фонд в совсем недавно, отобразятся на ПКК и будут доступны для просмотра в сервисе "Земля для стройки".

В ведомстве также рассказали, что на интерактивную карту для удобства пользователей добавлены различные инструменты и слои, которые позволяют в онлайн-режиме работать с данными: например, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.

"Благодаря максимально упрощенной процедуре поиска и реализации земельных участков и территорий интерес к освоению земель в Нижегородской области растет. Уполномоченные лица приняли решение о расширении перечня земельных участков для включения их в фонд земель для жилищного строительства многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства", - рассказала Наталья Корионова.

Справка:
Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда», который был утвержден в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является приобретение собственного жилья благодаря доступности ипотеки и наращиванию объемов строительства, переселение людей за счет государства из аварийных домов, а также благоустройство общественных пространств в городах и исторических поселениях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создан оперативный штаб для эффективной реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". Он будет заниматься вопросами эффективности и рационального использования земель на территории Нижегородской области для определения возможности вовлечения их в оборот жилищного строительства. Итогом этой работы станет создание фонда земель для жилищного строительства многоквартирных домов и объектов ИЖС.

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Теги:
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