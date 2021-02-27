Оперативный штаб для эффективной реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" создан в Нижегородской области Общество

Оперативный штаб для эффективной реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" создан в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Росреестра по Нижегородской области.

Согласно информации, штаб будет заниматься вопросами эффективности и рационального использования земель на территории Нижегородской области для определения возможности вовлечения их в оборот жилищного строительства. Итогом этой работы станет создание фонда земель для жилищного строительства многоквартирных домов и объектов ИЖС.

На этапе создания штаба правительство Нижегородской области и региональное управление Росреестра провели анализ эффективности использования земель на территории региона. Были отображены на карте территории, не состоящие на кадастровом учете, для дальнейшего вовлечения таких земель в оборот для жилищного строительства. В настоящее время фонд включает в себя порядка 76 земельных участков и четыре территории, расположенные в Нижегородской области.

В 2021 году Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению территорий, пригодных для жилищного строительства, на публичной кадастровой карте.

Нововведение нужно для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. С помощью сервиса заинтересованные в предоставлении земельных участков лица смогут заполнить форму обращения и отправить его в уполномоченный орган.

"Фонд земель, имеющих потенциал вовлечения в оборот жилищного строительства, продолжает пополняться. Чтобы актуализировать информацию о землях, а также следить за судьбой земельных участков и территорий, был создан оперативный штаб, который также позволит эффективно решать задачи в рамках национального проекта. Управление готово оказывать всяческое содействие потенциальным инвесторам в освоении земель", - отметила руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.