Компания "Горстрой" займется благоустройством площади Революции в Нижнем Новгороде Общество

Проектная документация благоустройства Фото: архитектурное бюро MLA+ и OTS Lab

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ООО "Горстрой" займется благоустройством первой очереди площади Революции в Нижнем Новгороде. Результаты конкурса опубликованы на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Согласно информации, стоимость контракта составляет 139,69 млн рублей. Работы должны завершиться не позднее 30 ноября 2021 года. Подрядчику предстоит благоустроить территорию, расположенную на пл. Революции со стороны нечетной нумерации домов, ограниченную ул. Даля, ул. Советской, проезжей частью пл. Революции и красной линией застройки.

В рамках благоустройства планируется установить информстенды, провести реконструкцию входных групп в метро, произвести озеленение и пр.

Напомним, что четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде.

Речь идет о павильонах на станции метро "Заречная": со стороны Заречного рынка и со стороны управления Пенсионного фонда РФ, а также на станции метро "Двигатель Революции": со стороны городской клинической больницы №33 и по адресу: пр. Ленина, 58.