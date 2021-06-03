Фото:
Водитель трактора погиб при его буксировке в Краснобаковском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 10 июня в 10:50 на 16 км а/д Чемашиха – Пруды – Чибирь на территории АЗС ИК 17 в Краснобаковском районе.
36-летний водитель КамАЗа при буксировке трактора - катка ДУ-47 не обеспечил безопасного движения транспортного средства. В итоге произошло его опрокидывание.
В автоаварии погиб 56-летний водитель трактора.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+