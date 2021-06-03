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Гнездо и утиную кладку обнаружили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно информации, гнездо обнаружил фотограф Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
Кладку яиц утка устроила на бровке откоса в полуметре от променада, где сейчас укладывается бордюрный камень.
Подрядчик благоустройства - ГК "ЕКС" и общество охраны природы в настоящее время решают, как сохранить гнездо и утиную кладку.
Пока они выставили информационную табличку и рекомендовали близко к гнезду не подходить и руками не трогать.
Ранее сообщалось, что дрозды в парке "Швейцария" принесли потомство в гнезде, свитом между деревом и изгородью.
Напомним, что сам обновлённый парк "Швейцария" откроется в августе текущего года.
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