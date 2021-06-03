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Общество

Гнездо и утиную кладку обнаружили в нижегородском парке "Швейцария"

11 июня 2021 14:24  [52] Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Гнездо и утиную кладку обнаружили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, гнездо обнаружил фотограф Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Кладку яиц утка устроила на бровке откоса в полуметре от променада, где сейчас укладывается бордюрный камень.

Подрядчик благоустройства - ГК "ЕКС" и общество охраны природы в настоящее время решают, как сохранить гнездо и утиную кладку.

Пока они выставили информационную табличку и рекомендовали близко к гнезду не подходить и руками не трогать.

Ранее сообщалось, что дрозды в парке "Швейцария" принесли потомство в гнезде, свитом между деревом и изгородью.

Напомним, что сам обновлённый парк "Швейцария" откроется в августе текущего года.

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Теги:
Парк Швейцария Птицы
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