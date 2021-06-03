Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом говорится в решении совета директоров Банка России от 11 июня, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно информации, инфляция складывается выше прогноза ЦБ.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

"Повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в документе.

Также отмечается, что в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что на заседании 23 апреля банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых.