Министр здравоохранения Нижегородской области повторно привился от коронавируса Общество

Фото: из соцсети Instagram, Давид Мелик-Гусейнов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно привился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что принял решение сделать прививку повторно спустя более чем шесть месяцев.

"Меня убедили наши вирусологи и инфекционисты. Многие медики, работающие в наших инфекционных госпиталях, тоже ревакцинировались", - написал он.

Министр добавил, что прошел вакцинацию накануне Дня России.



"Раз уж такой день, то давайте ещё раз подумаем друг о друге. Вспомним, что мы, как общество, можем выжить, заботясь не только себе, но и о своих близких. Захожу в "красные зоны" и общаюсь с большим количеством людей. У некоторых из них уже повторные заражения. Не хочу увеличивать риск для своих близких. Новая реальность нашей жизни. Но шанс вернуться в прежний мир у нас есть. Очень хочу, чтобы Нижегородская область стала одним из первых "зелёных регионов" (территорией свободной от ковид). Все зависит от каждого из нас", - также отметил он.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что проверять антитела перед вакцинацией не обязательно. По его словам, многие мировые эксперты сходятся в этом мнении.