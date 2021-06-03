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Общество

Еще 179 нижегородцев заразились коронавирусом

12 июня 2021 18:01  [47] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 177 новых случаев.

По информации на 12 июня в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 120 058 жителей, в том числе активных случаев зафиксировано 2 308 (вчера - 2 282).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 932 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 135 человек. Как и накануне, 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 818.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 776 083 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1.06.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

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Теги:
Инфекция Коронавирус
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