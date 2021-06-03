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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

13 июня 2021 13:48  [86] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки выявлено 184 случая заражения ковидом. Таким образом, на 13 июня в Нижегородской области подтверждено 120 242 случая COVID-19.

Вылечились в общей сложности 114049 человек, в том числе 117 за прошедшие сутки.

Скончались 3837 человек, в том числе 19 за минувшие сутки.

Напомним, три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.

"Надо осознать, что рост заболеваемости увеличивает смертность. Единственный способ сохранить жизнь - это вакцинация", - написал он.

Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через портал госуслуг.

Помимо медицинских учреждений, пункты вакцинации работают в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".

Кроме того, пункт вакцинации открыт в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.

Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

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Теги:
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