Фото: НИА Нижний Новгород
Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки выявлено 184 случая заражения ковидом. Таким образом, на 13 июня в Нижегородской области подтверждено 120 242 случая COVID-19.
Вылечились в общей сложности 114049 человек, в том числе 117 за прошедшие сутки.
Скончались 3837 человек, в том числе 19 за минувшие сутки.
Напомним, три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.
"Надо осознать, что рост заболеваемости увеличивает смертность. Единственный способ сохранить жизнь - это вакцинация", - написал он.
Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через портал госуслуг.
Помимо медицинских учреждений, пункты вакцинации работают в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".
Кроме того, пункт вакцинации открыт в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.
Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".
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