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Общество

Три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области

10 июня 2021 08:32  [176] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.

"Надо осознать, что рост заболеваемости увеличивает смертность. Единственный способ сохранить жизнь - это вакцинация", - написал он.

Ранее министр заявлял о подъёме уровня заболеваемости на территории региона.

Отметим, что с начала года в области коронавирусом заразились – 48 718 человек, выздоровели – 51 388 человек, скончались 2 118 нижегородцев.

При этом заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявлял, что существующие в России вакцины от коронавируса также эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций.

Напомним, что с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Помимо медицинских учреждений пункты вакцинации работают в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо".

Кроме того, пункт вакцинации открыт в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.

Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

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Теги:
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