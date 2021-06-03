Нижегородские врачи обратились к жителям региона с просьбой сделать прививку от коронавируса Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские врачи обратились к жителям региона с просьбой сделать прививку от коронавируса

На своих страницах в социальных сетях медики разных специальностей поделились собственным опытом вакцинации от COVID-19 и попросили всех жителей Нижегородской области сделать прививку от коронавируса.

"Моей бабушке 80 лет, она привилась от этого злополучного вируса. Перенесла прививку отлично. Прививайтесь, пожалуйста! Давайте убережем друг друга в этой беде! Нас спасет только коллективный иммунитет", - пишет врач-оториноларинголог Екатерина Воронина.

"Как же хочется нормального лета: увидеться с семьей, лежать на пляже, смотреть на голубое море, а не потеть в костюмах! Даже работать без них - уже счастье. Опять лето и опять рост…Не верится. Давайте уже получим иммунитет! Кто не нашел времени привиться – найдите!" - обратилась к нижегородцам врач, челюстно-лицевой хирург Оксана Слесарева.

"Сегодня вакцинация - единственный эффективный способ защиты, как от самого заболевания, так и от тяжелых последствий. Массовая вакцинация замедлит распространение болезни и поможет защитить тех, кто пока не может быть вакцинирован: это и маленькие дети, и люди с тяжелыми заболеваниями", - поделилась главный врач областной детской больницы Инна Кондратьева, ранее 10 лет работавшая врачом-инфекционистом.

"Мне нравится знать, что теперь я влияю на ситуацию с коронавирусом, а не она на меня. Ежедневной тревоги за родных и близких, известий об умерших от ковида родных и коллегах мне хватило в "первую волну". Почему мы не паникуем, когда у ребенка поднялась температура после прививки? Так и должно быть! Но если поднялась температура после антиковидной вакцины, то что-то обязательно не так… Да, я беспокоюсь за здоровье родных и близких. Да, я хочу скорее начать ходить без маски и спокойно путешествовать. Поэтому я вакцинирован", - поделился детский хирург, главный врач детской больницы №27 "Айболит" Андрей Железнов.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно привился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что принял решение сделать прививку повторно спустя более чем шесть месяцев.

"Меня убедили наши вирусологи и инфекционисты. Многие медики, работающие в наших инфекционных госпиталях, тоже ревакцинировались", - написал он.